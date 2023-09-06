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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun ilçeye bağlı Demircilik Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Orman (58) yönetimindeki 35 NHC 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Şarampole giren otomobil takla attı. Ters dönen otomobil, bir evin bahçesinde durabildi.

Kazada, sürücü İbrahim Orman, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, otomobilden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Orman’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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