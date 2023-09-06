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Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!

Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!

Edirne'de, botları açığa sürüklenen iki çocuk ve kano ile çocukları karaya çekmeye çalışan bir kişi Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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Edirne'nin Enez ilçesindeki Vakıf sahilinde, denize girdikleri botun rüzgarın da etkisiyle açığa sürüklenmesiyle korkuya kapılan Bulgaristan vatandaşı iki çocuk ile kano ile çocukları karaya çekmeye çalışan bir kişi Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Vakıf sahilinde, 9 ve 7 yaşlarındaki Bulgaristan vatandaşı iki çocuğun içerisinde bulunduğu bot, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan açığa doğru sürüklenmeye başladı. Çocukların açığa sürüklendiğini gören sahildeki bir vatandaş, çocukları kurtarmak için kanoya binip kürek çekmeye başladı. Kano ile çocukların yanına gelen vatandaş, bota ip bağlayarak çekmeye çalıştı. Bu sırada, haber verilen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine geldiği bot ile çocuklar kurtarırken, çocukları kurtarmaya giden vatandaşı, kanosuyla birlikte bota aldı. Çocuklar ve vatandaş Enez Limanı'na getirilerek karaya çıkartıldı.

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