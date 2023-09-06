Ordu’da asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen 77 yaşındaki Abdullah Barın, evinin asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Barın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barın’ın cenazesi asansör boşluğundan alınarak, otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.