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Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde

Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık ön seçimleri için yapılan ankette, Cumhuriyetçi parti adayları içinde yüzde 52 ile açık ara önde çıktı.

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CNN tarafından düzenlenen en son anket, Trump’ın, hakkındaki eyalet ve federal suçlamalara rağmen Cumhuriyetçi tabanda popülerliğini koruduğunu gösterdi.

Ankete göre, Trump, en yakın takipçisi Florida Valisi Ron DeSantis’in 34 puan önünde çıkarak yüzde 52 ile Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara birinciliği elden bırakmadı. DeSantis yüzde 18’de kaldı.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley yüzde 7 ile DeSantis’in ardından gelirken, iş insanı Vivek Ramaswamy yüzde 6, Güney Carolina Senatörü Tim Scott yüzde 3, eski New Jersey Valisi Chris Christie yüzde 2, geri kalan diğer adaylar da yüzde 1 oy aldı.

Ankete katılanların yüzde 43’ü “kesinlikle” Trump’ı destekleyeceğini kaydederken, yüzde 61'i ise eski Başkan'ın “çok büyük olasılıkla” Cumhuriyetçi parti başkan adayı olarak 2024 seçimlerine katılacağına inandığını ifade etti.

Katılımcıların çoğu Trump'ın karşı karşıya olduğu suçlamaların onun başkan olarak hizmet etme yeteneğiyle alakalı olmadığını düşündüğünü, söz konusu suçlamaların Trump'ın seçilebilirliği üzerindeki etkisi konusunda ciddi bir endişe duymadığını belirtti.

Ankete katılanların sadece yüzde 16’sı ön seçimlerde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hiçbir şekilde Trump’a oy vermeyeceklerini söyledi.

CNN anketi, 25-31 Ağustos'ta, oy vermek için kayıtlı 784 Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsız kişilerden oluşan ulusal düzeyde 1503 yetişkin arasında gerçekleştirildi.

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