İstanbul'un ilçelerinde büyük hasar var! Fotoğraflar sel felaketini özetledi, 7 milyon TL'si gitti...
İSTANBUL'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasara yol açtı. Haber ajanslarına ilçelerden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu özetledi. Milyonlarca lira zarara uğrayan vatandaşlar oldu.
Kentin kuzey kesiminde dün akşam kısa sürede etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları yaşandı.
Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde etkili olan yağışta birçok sokakta meydana gelen sel nedeniyle bir dere taşarken birçok ev ve işyeri hasar gördü.
Selin sürüklediği araçların birbirine çarparak durdukları, bazı araçların çevredeki ev ve iş yerlerine çarptığı görüldü.