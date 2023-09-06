İstanbul'un ilçelerinde büyük hasar var! Fotoğraflar sel felaketini özetledi, 7 milyon TL'si gitti...

Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor.