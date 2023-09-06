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Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj

Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaştı. Bakan Şimşek, OVP'yi şu sözlerle özetledi: "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken destek mesajı verdi. "Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" diyen Erdoğan, enflasyonu tek haneye düşüreceklerini belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise enflasyonda hedefin 2026'da tek haneye düşürülmesi olduğunu, 2023 yıl sonu enflasyon tahmininin ise yüzde 65 olduğunu söyledi. Son 20 yılda büyümenin 5,5 olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz" dedi.

OVP SONRASI İLK MESAJ

Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Şimşek, programın ardından kısa bir paylaşımla da ilk değerlendirmesi de yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…"

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