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ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi

ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi

Anamur ilçesinin Mersin iline bağlı Morca Mağarası'nda 2.100 rakımında rahatsızlanan bir Amerikalı bilim insanının, 1.276 metre derinlikte tedavi gördüğü açıklandı.

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İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu ekip 3 Eylül'de iniş gerçekleştirdi. Toros dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dickey, bin 276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ile Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan ve yurt dışından toplamda 100'ü geçkin personelden oluşan ekip sevk edildi.

5 gün önceden rahatsızlanan ve ilk günden itibaren Dickey'in bulunduğu yere ilaçlar ile serumun ulaştırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi. Tedavisi halen bin 276 metrede süren Dickey'in, yanında 14 kişilik ekibin hazır olduğu, diğer ekiplerin her ihtimale karşı destek için üst kısımda beklediği belirtildi.

Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası olarak bilinen Morca'da 2012 yılından itibaren gittiği en uç noktanın tespiti, geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıları ile haritasının çıkarılması için çalışmaların her yıl Ağustos ayının ortalarında başladığı ve Eylül ayının ortalarında ise sonlandırıldığı ifade edildi.

Öte yandan Dickey'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği, ilerleyen günlerde yer aldığı ekiple çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bilim adamlarının ise mağarada tam olarak ne aradığı hala gizemini koruyor.

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