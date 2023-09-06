Motosikletli 2 kişi, taksiciye kabusu yaşatıp kaçtılar

İstanbul'un Laleli semtinde, motosiklet sürücüleri ile bir ticari taksi şoförü arasında trafikte yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda, taksi şoförü, motosikletliler tarafından bacağından vuruldu.

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Yaşanan lay, Şair Haşmet Sokağı'nda bulunan Mimar Kemalettin Mahallesi'nde saat 17.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, ticari taksi şoförü Süleyman K. ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Ticari taksi şoförü olay yerini terk etmek istediğinde, motosikletli sürücü ve yanındaki iki kişi aracı takibe aldı.

Şoför bacağından vuruldu

Şüpheliler, taksinin bagajına vurarak aracın lastiğine ateş etti. Bunun üzerine ticari taksi şoförü elinde tornavidayla aracından indi. Şüphelilerden biri tabancayı ateşleyerek taksi şoförünü bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Arka lastiğe sıktı"

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananları anlatan bir esnaf, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adamlar taksinin arkasına vurdu. Taksici de elinde tornavidayla çıktı. O da çıkarıp silahla vurdu. Bir de arka lastiğine sıktı” dedi.