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Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı

Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riski açısından en az risk taşıyan illeri açıkladı.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle büyük acı yaşadı. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından hangi illerin deprem bakımından güvenli olduğu akıllara geldi.

Bu konuda sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illerini açıkladı.

Deprem bakımından en güvenli iller

Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara."

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