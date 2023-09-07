Tanju Özcan'dan Engin Özkoç ile ilgili bomba iddia!

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katıldı. CHP ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özcan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

“Asansör ihalesini bir firmaya vermem söylendi”

Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.

"Burnuma kötü kokular geliyor"

Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi."

“Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor”

Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.

Özcan, "Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor? Bunu kim için söylediniz?" sorusuna, "Genel Başkan ve arkadaşları için söyledim." yanıtını verdi.