Gabar ve Cudi'den sonra şimdi de Şırnak'tan petrol müjdesi geldi

Gabar ve Cudi bölgelerinin terörden arındırılmasının ardından petrol çıkartılmaya başlandığı müjdesinin yanı sıra, 2.600 rakımlı Faraşin Yaylası'ndan da önemli bir haber geldi. Bölgedeki çalışmalar hız kazanırken, konu hakkında açıklama yapan TSO Başkanı Osman Geliş, "Şırnak kısa sürede Türkiye'nin petrol üssü olacaktır" dedi.

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Şırnak'tan gelen heyecan verici haberler devam ediyor. Gabar-Cudi bölgelerindeki yüksek rezervli petrol keşiflerinin ardından gözler Şırnak'ın diğer bölgelerine de çevrildi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın-1 ve Şehit Yüzbaşı Esma Çevik-1 kuyularında, günlük 20 bin varil civarında petrol üretimi yapılarak bir milyar varil rezerv elde ediliyor. Bu başarının ardından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine sadece 20 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası ve Kato Dağı'nda yeni çalışmalara hız verildi.

Rafineri kuruldu

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları) tarafından söz konusu alanlarda incelemeler yapıldı. Saha denetimlerinin ardından Faraşin Yaylası ile Kato Dağı'nda yüksek rezerve sahip petrol olduğuna yönelik emareler elde edildi. Ardından kısa sürede yapılan çalışmalarla Faraşin Yaylası ile Kato Dağı arasında yer alan bölgeye geçici rafineri kuruldu.