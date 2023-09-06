Tanju Özcan'dan canlı yayında olay Kemal Kılıçdaroğlu sözleri

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “arkasında başka güçler var” ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İhraç edildiği CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Özcan, Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı.

Tanju Özcan şöyle konuştu:

Her doğru her yerde söylenmeli siyasetçi açısından. Ben dedim ki tek başıma kalsam da bunun sonucunda koltuğumu kaybetsem de, başıma bir şey gelse de. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında hangi güçlerin olduğu belirsiz. Başıma başka şeyler de gelebilir insanın başına. Bu yola çıkarken bunları da düşündüm. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin başına ne geldi? Muharrem Bey bunu FETÖ'cüler yaptı, CHP'liler yaydı diyor. Yayan kişinin yapan kişiden haberi olur. Siz bir şey yayacaksanız onu kimin yaptığını bilirsiniz.

FETÖ'cü danışmanın var dedim. Bunlardan dolayı bana dava açmadı. Başka paylaştığım bir video yüzünden daha açtı. Hangi FETÖ'cü danışmanım kardeşim demedi.