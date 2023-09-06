BIST 8.182
DOLAR 26,82
EURO 28,78
ALTIN 1.653,15
HABER /  SPOR

Kayserispor ile Çağdaş Atan'ın yolları ayrıldı

Kayserispor ile Çağdaş Atan'ın yolları ayrıldı

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'da, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası geride kalırken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ardından bir ayrılık haberi de Kayserispor'dan geldi.

Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

Ayrılık zamanının geldiğini kaydeden Atan, "Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden." ifadelerini kullandı.

Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan'dan canlı yayında olay Kemal Kılıçdaroğlu sözleri
Tanju Özcan'dan canlı yayında olay Kemal Kılıçdaroğlu sözleri
Gabar ve Cudi'den sonra şimdi de Şırnak'tan petrol müjdesi geldi
Gabar ve Cudi'den sonra şimdi de Şırnak'tan petrol müjdesi geldi
Meteoroloji’den 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı
Motosikletli 2 kişi, taksiciye kabusu yaşatıp kaçtılar
Motosikletli 2 kişi, taksiciye kabusu yaşatıp kaçtılar
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi
ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi
Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!
Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!
Ordu’da asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
Ordu’da asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde
Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde
Aydın'da sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı!
Aydın'da sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı!
Arabada kanlar içinde bulundu! Ekipler mesajlardan yola çıktı, katil...
Arabada kanlar içinde bulundu! Ekipler mesajlardan yola çıktı, katil...