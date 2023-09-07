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Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar

Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde kuyumcuya gelen 2 kadın ile 2 kız çocuğu 60 bin TL değerinde 16 yüzük çalıp çaktı. Hırsızların peşine düşen polis, 3’ü çocuk 4 hırsızı yakaladı. Şüpheli kadının yakalandığı araçta, İzmir'den kaçırılan ve her yerde aranan başka bir çocuk da bulundu.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan kuyumcuda pes dedirten bir hırsızlık gerçekleşti. 2 kadın ile 2 kız çocuğu kuyumcuya geldi. Kadınlar alışveriş bahanesiyle altınların fiyatını sorarak, tezgahtarı oyaladı.

Kadının koltuğunun altına girip...

Tezgahtarın dikkatinin dağılmasıyla, kadının koltuğunun altına giren kız çocuğu yüzük tabelasını çaldı. Kız çocuğu ardından kapıya yöneldi. Kadınların da dışarıya çıkmasıyla kaşla göz arasında değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çalan hırsılar otomobile binerek uzaklaştı.

O anlar anbean güvenlik kamerasında

Olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren S.P. ve yanındaki çocukları Düzce’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli ile birlikte olaya karışan 3 çocuk da kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İzmir'den çocuk kaçırmışlar! O kız bulundu

Şüphelinin yakalandığı araçta bulunan K.P.’nın da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Öte yandan, S.P.’nin yakalandığı araç içinde S.K. isimli çocuk da bulundu. S.K.’nın İzmir’de “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” konusuyla ilgili mağdur konumunda arandığı tespit edildi. Çocuğun gerekli işlemlerinin ardından yurda teslim edildiği bildirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. kuyumcu hırsızlığı suçundan, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.P. ise aranması sebebiyle tutuklandı.

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