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Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı

Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı

BURSA’da 4 kişi gece kulübüne girmek istedi, kapıdaki görevliler izin vermeyince kavga çıktı. Kavga ırasında kulübün güvenlik görevlisinin silahla vurduğu 4 kişiden biri öldü.

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Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.

Güvenlik görevlisi hepsini vurup kaçtı

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.

Gökhan Kılıç kurtarılamadı, biri ağır yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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