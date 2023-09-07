Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!

BOLU'da Hayreddin-i Tokadi Türbesi'nde anahtarını kaybeden ziyaretçi ile görevliler kavga etti.

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Olay, Hayreddin-i Tokadi Türbesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, türbeye ziyarete gelen bir vatandaş anahtarını kaybetti ve durumu görevlilere bildirdi. Türbe görevlileri tarafından anons yapılarak anahtarın kaybolduğu duyuruldu.

İddiaya göre bir süre sonra görevlilerin yanına tekrar giden şahıs, "Anahtarımı kaybettim" dedi. Görevli ise gerekli anonsun yapıldığını dile getirdi. İkili arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Türbe bahçesinde yaşanan kavga anı vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavga güçlükle yatıştırıldı.