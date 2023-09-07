BIST 8.182
DOLAR 26,82
EURO 28,79
ALTIN 1.653,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!

BOLU'da Hayreddin-i Tokadi Türbesi'nde anahtarını kaybeden ziyaretçi ile görevliler kavga etti.

Abone ol

Olay, Hayreddin-i Tokadi Türbesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, türbeye ziyarete gelen bir vatandaş anahtarını kaybetti ve durumu görevlilere bildirdi. Türbe görevlileri tarafından anons yapılarak anahtarın kaybolduğu duyuruldu.

İddiaya göre bir süre sonra görevlilerin yanına tekrar giden şahıs, "Anahtarımı kaybettim" dedi. Görevli ise gerekli anonsun yapıldığını dile getirdi. İkili arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Türbe bahçesinde yaşanan kavga anı vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavga güçlükle yatıştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri! Ekibinde büyük sorun var! O giderse CHP baraj altı kalır
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri! Ekibinde büyük sorun var! O giderse CHP baraj altı kalır
Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı
Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı
İsteyip de alamadığı kızın düğünü basıp damadı öldürdü! Savunması pes dedirtti
İsteyip de alamadığı kızın düğünü basıp damadı öldürdü! Savunması pes dedirtti
İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?
İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı
Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı
Tanju Özcan'dan Engin Özkoç ile ilgili bomba iddia!
Tanju Özcan'dan Engin Özkoç ile ilgili bomba iddia!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e yalanlama! "Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için..."
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e yalanlama! "Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için..."
Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'da korkutan deprem!
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 18 yıl sonra bir ilk...
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 18 yıl sonra bir ilk...
Afyonkarahisar dehşet! Dayılarına pompalı tüfekle saldırdı
Afyonkarahisar dehşet! Dayılarına pompalı tüfekle saldırdı
Kayserispor ile Çağdaş Atan'ın yolları ayrıldı
Kayserispor ile Çağdaş Atan'ın yolları ayrıldı