Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı

Beşiktaş Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.