4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Son olarak Bakan Ali Yerlikaya; İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de ise TEM otoyolunda durdurulan bir otobüste 765 kilogram eroin ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca "Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilo esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilo toz esrar, 44 kilo kubar esrar 3 milyon 325 bin 465 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da 280 kg skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlara dair görüntülere paylaşımında yer verdi.

"Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz"

Bakan Yerlikaya, paylaşımın sonunda "BOT HESAPLARIN PAYLAŞIMLARI DEĞİL, KAHRAMANLARIN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YAPTIKLARI BU OPERASYONLAR GERÇEK BİLİNSİN Kİ; ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ VE MİLLETİMİZİ ZEHİRLEMEYE KALKAN O UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ" dedi.