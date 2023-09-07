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O şehirde yaşayanlar dikkat! 6 ilçe için saat ve sarı kod verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
O şehirde yaşayanlar dikkat! 6 ilçe için saat ve sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın altı ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Yapılan açıklamada, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri için bugün 13.00'dan başlayıp saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış için uyarı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "8 saatlik dilimde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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