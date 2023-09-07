Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan OVP açıklaması Erdoğan duyurmuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 yıllık süreci kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında, “Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır “ dedi.

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Türkiye ekonomisinin 3 yıllık planlamasını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Söz konusu program hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç program kapsamında atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı olarak, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, tahkim başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, hususları başta olmak üzere; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”