BIST 8.182
DOLAR 26,82
EURO 28,81
ALTIN 1.653,77
HABER /  EKONOMİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan OVP açıklaması Erdoğan duyurmuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan OVP açıklaması Erdoğan duyurmuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 yıllık süreci kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında, “Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır “ dedi.

Abone ol

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık planlamasını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Söz konusu program hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç program kapsamında atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

 “Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı olarak, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, tahkim başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, hususları başta olmak üzere; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!
Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri! Ekibinde büyük sorun var! O giderse CHP baraj altı kalır
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri! Ekibinde büyük sorun var! O giderse CHP baraj altı kalır
Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı
Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı
İsteyip de alamadığı kızın düğünü basıp damadı öldürdü! Savunması pes dedirtti
İsteyip de alamadığı kızın düğünü basıp damadı öldürdü! Savunması pes dedirtti
İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?
İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı
Bursa’da gece kulübüne alınmayan 4 genç kavga çıkardı güvenlik görevlisi hepsini vurdu! 1 ölü 3 yaralı
Tanju Özcan'dan Engin Özkoç ile ilgili bomba iddia!
Tanju Özcan'dan Engin Özkoç ile ilgili bomba iddia!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e yalanlama! "Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için..."
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e yalanlama! "Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için..."
Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'da korkutan deprem!
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 18 yıl sonra bir ilk...
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 18 yıl sonra bir ilk...
Afyonkarahisar dehşet! Dayılarına pompalı tüfekle saldırdı
Afyonkarahisar dehşet! Dayılarına pompalı tüfekle saldırdı