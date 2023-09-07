Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü

4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor! 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

PKK'nın iki yüzlü kasası! Hem PKK'ya hem de evlat nöbeti ailelerine destek oldu

O şehirde yaşayanlar dikkat! 6 ilçe için saat ve sarı kod verildi

Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Oynadığı pompalı tüfek ateşlenince kendini vurdu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan OVP açıklaması Erdoğan duyurmuştu

Bolu'da türbe bahçesinde ortalık karıştı!

Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri! Ekibinde büyük sorun var! O giderse CHP baraj altı kalır

Beşiktaş kararını verdi! İşte Oğuzhan Akgün'ün yeni takımı

İsteyip de alamadığı kızın düğünü basıp damadı öldürdü! Savunması pes dedirtti

İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?