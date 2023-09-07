Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
Samsun Bafra'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yön levhasına çarparak yol kenarındaki kanala uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür’ün (63) kullandığı 55 NT 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.