BIST 8.182
DOLAR 26,82
EURO 28,80
ALTIN 1.654,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti

Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti

İSTANBUL'da iki yıldır eşini rahatsız eden kadının tehdit ve şantajlarına uğrayan Dilara Ç. soluğu adliyede aldı.

Abone ol

İstanbul'da yaşayan Dilara Ç. (27) ile Bayram Ç. (35) mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Genç kadın, eşinin iki sene önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendi. Çift aralarında bu durumu konuşarak halletti ancak Bayram Ç.'nin birliktelik yaşadığı İlayda K. (24) çiftin peşini bırakmadı.

Dilara Ç.'yi arayan İlayda K., eşinden ayrılmasını yoksa kötü şeyler yapacağını söyledi. Dilara Ç., bu tehditlere aldırış etmedi. Ancak İlayda K.'nin aramaları her geçen gün arttı.

"İfşa ederim"

Sabah'ın haberine göre, İlayda K., son aramasında, "Bayram'dan ayrıl yoksa sizi rezil ederim. Elimde Bayram'ın cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları var, ifşa ederim. Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın" dedi.

23 yıl hapsi isteniyor

Şantaj ve tehditlere dayanamayan genç kadın, eşiyle birlikte savcılığa giderek İlayda K. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlayda K. hakkında çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
İzmir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor! 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor! 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
PKK'nın iki yüzlü kasası! Hem PKK'ya hem de evlat nöbeti ailelerine destek oldu
PKK'nın iki yüzlü kasası! Hem PKK'ya hem de evlat nöbeti ailelerine destek oldu
O şehirde yaşayanlar dikkat! 6 ilçe için saat ve sarı kod verildi
O şehirde yaşayanlar dikkat! 6 ilçe için saat ve sarı kod verildi
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem