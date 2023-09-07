Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti

İSTANBUL'da iki yıldır eşini rahatsız eden kadının tehdit ve şantajlarına uğrayan Dilara Ç. soluğu adliyede aldı.

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İstanbul'da yaşayan Dilara Ç. (27) ile Bayram Ç. (35) mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Genç kadın, eşinin iki sene önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendi. Çift aralarında bu durumu konuşarak halletti ancak Bayram Ç.'nin birliktelik yaşadığı İlayda K. (24) çiftin peşini bırakmadı.

Dilara Ç.'yi arayan İlayda K., eşinden ayrılmasını yoksa kötü şeyler yapacağını söyledi. Dilara Ç., bu tehditlere aldırış etmedi. Ancak İlayda K.'nin aramaları her geçen gün arttı.

"İfşa ederim"

Sabah'ın haberine göre, İlayda K., son aramasında, "Bayram'dan ayrıl yoksa sizi rezil ederim. Elimde Bayram'ın cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları var, ifşa ederim. Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın" dedi.

23 yıl hapsi isteniyor

Şantaj ve tehditlere dayanamayan genç kadın, eşiyle birlikte savcılığa giderek İlayda K. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlayda K. hakkında çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.