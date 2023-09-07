Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Denizli Pamukkale'de kontrolden çıkan hafif ticari araç ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine seyir halinde olan Süleyman Uğuz, 20 ACE 239 plakalı motosikleti ile karşısına çıkan 20 AHP 307 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Uğuz, motosikleti ile birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı Uğuz ile hafif yaralı diğer 3 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olan Uğuz, ambulans ile hastaneye götürüldüğü esnada fenalaşması üzerine sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Uğuz’un cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araç geçişine kapanan yol ise trafiğe tekrardan açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.