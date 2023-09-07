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Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı

Kastamonu Cide'de 2 ay önce alkollü araç kullanarak yaptığı trafik kazasında ölümden dönen şahıs yine alkollü çıktığı yolda lüks araca çarptı.

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Kaza, Bartın-Cide kara yolu Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. yönetimindeki 06 RBL 09 plakalı Tofaş marka otomobil, yola çıkmak isteyen H.K. idaresindeki 34 DLR 724 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrolde sürücülerden B.T.’nin alkollü olduğu tespit edildi. B.T.’nin, yaklaşık iki ay önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı, 15 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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