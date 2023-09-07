Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, Koruluk Mahallesi'nde gece saat 02.00'de meydana geldi. İddiaya göre, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti.
Gecede Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti.
Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Ceset otopsi için Samsun'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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