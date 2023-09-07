'Cinim senin odanda yaşıyorum' dedi genç kadının hayatını cehenneme çevirdi!

Sabah'ın haberine göre; Karşısındaki kişi İbrahim S. idi ancak o da Ercan rumuzunu kullanıyordu. İbrahim S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran Ayşegül A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.