'Cinim senin odanda yaşıyorum' dedi genç kadının hayatını cehenneme çevirdi!
26 yaşındaki genç kadının hayatı aldığı bir mesajla kabusa döndü. Yeni tanıştığı kişiye "İn misin, cin misin" diye sordu. Yanıt "Cinim odanda yaşıyorum" mesajı olunca korku dolu günler başladı. Talihsiz kadın, bir mesajla hem evini hem de yaşadığı şehri değiştirdi.
Aldığı mesajla hayatı kabusa dönen kadın Ordu'da yaşıyordu. 26 yaşında özel güvenlik görrevlisi olan Ayşegül A. 1 Haziran akşamı sosyal medya platformu Instagram'da Ezgi rumuzuyla kullandığı hesap üzerinden bir mesaj aldı. Sonrasında ise hayatı bakın nasıl alüst oldu.
Sabah'ın haberine göre; Karşısındaki kişi İbrahim S. idi ancak o da Ercan rumuzunu kullanıyordu. İbrahim S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran Ayşegül A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.
Tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İbrahim S. ise şakayla yaklaşarak "Evet cinim, odanda yaşıyorum" dedi. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" diye karşılık verdi.