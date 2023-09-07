BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kapı açılmayınca camdan girdiler! Nazlı Ece korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapı açılmayınca camdan girdiler! Nazlı Ece korkunç halde bulundu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.Genç kızın, hormonal bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğunu öğrenilirken, komşusu yaşananları anlatarak, "Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Akil’in arkadaşları dün Serdivan ilçesindeki ikametine gitti.

Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı. Akil’i yerde hareketsiz şekilde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni, yapılan otopsi sonrasında Ankara’dan gelen ailesine teslim edildi.
Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın aynı zamanda hormonal bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

"Sakin, efendi bir kızdı"

Hayatını kaybeden genç kızın komşusu Semire Gümüş, "Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Şaşırdık ve üzüldük böyle bir olay olmasına. Binada ‘arkadaşım öldü’ diye çocuğun çığlıkları yankılanıyordu. Biz onu duyup çıktık. Arkadaşı, kızdan haber alamayınca bina yöneticisini aramış. Onunla birlikte balkondan girmişler. Zaten kapıyı açtıklarında acı manzarayla karşılaşmışlar. Daha sonrasında polis ve ambulans geldi. Üniversite öğrencisi, 1 seneden beri burada oturuyor ama hiçbir kötülüğünü görmedik. Üzüldüm tabii. Kim bilir annesi ne hayallerle göndermiştir buraya. Hepimiz etkilendik. Bende bir kız annesiyim, çok ağladım. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!
Japonya da Ay'a inecek! İniş aracını taşıyan roket fırlatıldı!
Japonya da Ay'a inecek! İniş aracını taşıyan roket fırlatıldı!
Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti
Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
İzmir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor! 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor! 104 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı