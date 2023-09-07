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ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyaretinde bu ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladı ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu bildirdi.

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Blinken "sürpriz bir şekilde" gittiği Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Zelenskiy ve Şmıgal ile yaptığı görüşmeler öncesi basına açıklamalarda bulunan Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı görüşme sonrası da ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda gerçek bir ilerleme söz konusu"

Zelenskiy'in cephedeki deneyimlerini birinci ağızdan dinlediğini aktaran Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda gerçek bir ilerleme söz konusu." dedi.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklarken, "Devam eden karşı saldırı, son haftalarda ivme kazandı. Ukrayna'ya vereceğimiz yeni yardımlarla bu ivme daha da hızlanacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımı verilecek. Bu yardım, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, Javelin zırh delici füze sistemleri, tanksavar sistemleri ve Abrams tankları için uranyum tank mühimmatları içeriyor.

Ayrıca yeni açıklanan paketin 300 milyon doları, Rusya'dan alınan bölgelerde düzenin tesisi için kolluk kuvveti desteğini kapsıyor.

Paketin 100 milyon doları, "yabancı askeri finansman" olarak, 206 milyon doları insani yardım olarak verilecek. Kalan kısım da Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçları için tesis edilecek.

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