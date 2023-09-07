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Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferleri normale döndü

Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferleri normale döndü

İstanbul'da önceki gün sağanak sonrası meydana gelen sel hayatı felç etti. Su taşkını nedeniyle Aksayan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü.

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İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında aksayan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü.

AA'nın haberine göre; Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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