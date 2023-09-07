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Adana'da 8 aylık bebeğini boşanma aşamasındaki kocasının kaçırdığını öne sürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 8 aylık bebeğini boşanma aşamasındaki kocasının kaçırdığını öne sürdü

ADANA'da evlendikten hemen sonra eşinin madde bağımlısı olduğunu öne sürerek boşanma davası açan kadın, 4 gün önce eşinin 8 aylık bebeğini kaçırdığını iddia etti.

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Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazar günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. Beritan Y. (26), 8 aylık oğlu U.B.Y.’yi teyzesine bıraktığını, bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi B.Y.’nin (26) gelerek oğlunu alıp götürdüğünü, bir daha da getirmediğini öne sürerek polise şikayette bulundu.

Beritan Y., 4 gündür çocuğuna ulaşamadığını ve boşanma aşamasındaki eşinin bir türlü çocuğu getirmediğini öne sürerek, “Eşim madde bağımlısı olduğu için ona boşanma davası açtım. Defalarca kapıma gelip, olaylar çıkartıp haneme tecavüz etmişliği var. Sürekli zaten rahatsız ediyordu. Uzaklaştırma kararı var ama ara kararla çocuğunu her pazar görüş izni çıkarıldı. Çocuğum 4 aylıkken bu karar çıkarıldı. Anne sütümden mahrum kaldı çocuğum biberona alıştığı için” dedi.

Beritan Y. iddialarına şöyle devam etti:

“Geçen pazar günü sabah 10’da çocuğumu teyzemlere bıraktım, oradan aldı çocuğu. Teyzem de 19.00 gibi getirirsin demiş, o da getireceğini söylemiş. Akşam olduğunda çocuğumu getirmedi. Teyzem aradığında teyzeme ‘3 haftadır bu anı kovalıyordum. Ben çocuğumu bir daha getirmeyeceğim. Onu hak etmiyor’ diyerek getirmiyor. Beni kendine döndürebilmek için evladımı kullanıyor. Her pazar görüş iznini veriyorum, daha fazla özlediğini söylediğinde yine veriyorum babası olduğu için. Doğumda ve hamilelik sürecinde yanımda olmamasına rağmen izin veriyorum babası olduğu için. Adam madde bağımlısı, o yüzden boşanıyorum zaten.”
Beritan Y., bebeğine kavuşmak için yetkililerden yardım istedi.

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