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Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi

Antalya Kemer'de jandarma ekiplerinin şüpheli araçlara düzenlediği operasyonda 3 bin kullanımlık bonzai ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli iki araçtaki 4 kişinin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 bin kullanımlık bonzai ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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