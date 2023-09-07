Meral Akşener söyledi İsmail Saymaz karaları bağladı: En kötü senaryo

Meral Akşener'in 81 ilde aday göstereceklerini söylemesi hesapları siyasette hesapları alt üst etti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, en kötü senaryonun yaşandığını belirterek, "İyi Partililer de bilmeli ki Kaybeden yalnızca CHP olmaz. Bütün muhalefet kaybeder." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nı sonlandıran açıklamaları gündeme oturdu. 81 ilde aday göstereceklerini belirten Akşener, kolları erkende sıvadı ve İzmir için aday Ümit Özlale'yi açıkladı.

Akşener'in çıkışını CHP'ye yakın gazetecilerden İsmail Saymaz, Sözcü gazetesindeki yazısında değerlendirdi.

Yerel seçimlerde 9 büyükşehirin risk altında olduğunu yazan Saymaz, "Ne var ki İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmayı kendi seçmenlerine bile izah edemeyeceklerini düşünüyorum." iddiasında bulundu.

"Bütün muhalefet kaybeder"

Yerel seçim öncesi en kötü senaryonun yaşandığını belirten Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İyi Parti'nin kararı henüz kesinleşmeden CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını ilan etmesi gerekirdi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara için vakit kaybediyor.

İkincisi, CHP en kötü senaryoya göre, yani İyi Parti ve HDP aday çıkaracakmış gibi hazırlık yapmalı. Bu ihtimal dikkate alınarak, İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe örgütleri arasında uyum sağlanmalı. Görüyoruz. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin etkinliklerine gitmiyor. Kılıçdaroğlu yanlısı Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy belediye başkanları ile İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor.

CHP, bu dağınık manzarada seçim kazanamaz. İmamoğlu ve Yavaş'ın şahsi karizmaları, İstanbul ve Ankara'yı almaya yetmeyebilir.

CHP'liler bilmeli ki İyi Partilileri ve milliyetçileri küstürerek, sadece HDP ve TİP'i yanına çekerek, İBB'yi ve Ankara'yı elde tutamazlar. Bu, görünürde ‘solcu' öneri Erdoğan'ın CHP'yi HDP ile baş başa bırakma ve marjinalleştirme planına su taşır.. İyi Partililer de bilmeli ki kaybeden yalnızca CHP olmaz. Bütün muhalefet kaybeder."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı