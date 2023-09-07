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ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri

ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak?

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ÖSYM Başkanlığınca yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın, 2023'deki son oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefindeki adayların katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. İşte, 2023 ALES/3 oturumuna dair son bilgiler...

ALES/3 ne zaman?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 başvuru tarihleri

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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