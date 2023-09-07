BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
HABER /  EKONOMİ

Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik sosyal yardım açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik sosyal yardım açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, eğitim hayatları boyunca yanlarında oldukları çocukların eğitim odaklı sosyal yardımlarla donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağladıklarını belirtti.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleriyle çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, "Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocuklara başta Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti olmak üzere "Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği", "Şartlı Eğitim Yardımı", "Eğitim Materyali Yardımı" ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını anımsatan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde aile odaklı bir anlayışla yürüttüklerini aktardı.

Göktaş, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi, geleceğimiz açısından önem arz ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak temel gayelerimizden birisi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklarımızın eğitim giderlerinin azaltılmasına destek olmak için eğitim yılı öncesinde SYD vakıflarına periyodik pay aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masrafları arasında yer alan önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyoruz." bilgisini verdi.

Ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmesi kaydıyla "Şartlı Eğitim Yardımı" yaptıklarını belirten Göktaş, böylece tüm çocukların eğitime erişimini sağladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, eğitim yardımlarının içerisinde taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarının yer aldığını sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli maaşı zam oranında OVP ayarı! Tüm hesaplar sil baştan değişti! Aylıklar ne kadar olacak?
Foto Galeri Emekli maaşı zam oranında OVP ayarı! Tüm hesaplar sil baştan değişti! Aylıklar ne kadar olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri
ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri
Tedavisi en zor kanser! Safra kanalı kanseri riskini arttıran 7 faktörü doktorlar açıkladı
Tedavisi en zor kanser! Safra kanalı kanseri riskini arttıran 7 faktörü doktorlar açıkladı
Meral Akşener söyledi İsmail Saymaz karaları bağladı: En kötü senaryo
Meral Akşener söyledi İsmail Saymaz karaları bağladı: En kötü senaryo
Kredi kartı kullanımına OVP ayarı! Sınırlama getirilecek
Kredi kartı kullanımına OVP ayarı! Sınırlama getirilecek
Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü böyle anlattı: Hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi...
Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü böyle anlattı: Hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi...
Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi
Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi
Gece kulübündeki silahlı kavga ölümle bitti!
Gece kulübündeki silahlı kavga ölümle bitti!
MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferleri normale döndü
Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferleri normale döndü
Tekirdağ’da 64 ton sahte deterjan ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon TL
Tekirdağ’da 64 ton sahte deterjan ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon TL
Adana'da 8 aylık bebeğini boşanma aşamasındaki kocasının kaçırdığını öne sürdü
Adana'da 8 aylık bebeğini boşanma aşamasındaki kocasının kaçırdığını öne sürdü
Mersin'de FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı!
Mersin'de FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı!