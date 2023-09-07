Emekli maaşı zam oranında OVP ayarı! Tüm hesaplar sil baştan değişti! Aylıklar ne kadar olacak?

Emekli maaşına ek zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli günlerdir ek zam bekliyor. Emekli ve memur zammı için ocak ayında yeniden belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesi için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan emekli ve memur ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi.