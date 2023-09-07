Emekli maaşı zam oranında OVP ayarı! Tüm hesaplar sil baştan değişti! Aylıklar ne kadar olacak?
2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde memur yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler emekli zammına çevrilmişti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranlarında enflasyon detayı dikkat çekiyor. Daha önce Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini baz alınarak hesaplamalar yapılmıştı. Ancak dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile tüm hesaplar değişti. Emekliye zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından gözlerin çevrildiği emekli zam oranında, Orta Vadeli Program (OVP) tüm tahminleri değiştirdi. Merkez Bankası'nın yılsonu tahmininin ardından OVP'de açıklanan yılsonu tahmini birbirini tutmayınca, emekli zam oranları yeniden hesaplandı. İşte emekliye yapılacak zam oranının detayları...
Emekli maaşına ek zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli günlerdir ek zam bekliyor. Emekli ve memur zammı için ocak ayında yeniden belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesi için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan emekli ve memur ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi.
OVP'de yeni enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak paylaşıldı. Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76 oldu.
OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861.94 seviyesine yükselmesi bekleniyor.