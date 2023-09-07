Beyaz Saray Kuzey Kore'yi tehdit etti: Sonuçları olur

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve yalnızca ABD değil diğer ülkelerin de tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.

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​​​​​​​Kirby, başkent Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah görüşmeleri iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ciddi miktarda silah sağlayıp sağlamadığına ilişkin "toptan satış yapıldığına dair bilgileri olmadığını" belirten Kirby, Pyongyang'ın "Rus ordusuna büyük çaplı mühimmat sağladığını görmedik. Wagner'e bazı roketler ve topçu mühimmatı sağladığını biliyoruz. Bu da aylar önceydi." ifadesini kullandı.

John Kirby, Moskova ile Pyongyang'ın herhangi bir yasa dışı silah anlaşmasına varması durumunda bunu gündeme getirmekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

ABD'nin konuyla ilgili Kuzey Kore'yle doğrudan iletişim kurmadığını aktaran Kirby, ABD'nin, müttefikleriyle bu konuda aktif diyalog içinde olmadığını çünkü "Pyongyang ve Moskova arasında silahlarla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadığını" belirtti.

Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve ABD ile diğer ülkelerin tepkileriyle karşılaşacağını vurguladı.

Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediği iddiası

Beyaz Saray, martta Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda "bedelini ödeyeceği" konusunda uyarmıştı.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlamak ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.