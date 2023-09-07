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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinden sahte deterjan vurgunu! 64 ton sahte deterjan ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinden sahte deterjan vurgunu! 64 ton sahte deterjan ele geçirildi

Tekidağ Çorlu2da JASAT ekiplerinin uzun takipleri sonrası şüpheli kamyona yaptığı aramada 64 ton sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki üç depoda sahte deterjan üretimi yapıldığını tespit etti. Depolardan ayrılan Ü.D. isimli şahsın kullandığı kamyon JASAT ekiplerince takibe alındı.

Kamyon Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada 9 bin litre sahte sıvı deterjan olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 4 milyon TL malzeme

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden sanayi sitesindeki depolarda ve araçta Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 43 ton sahte toz deterjan, 12 ton sahte sıvı deterjan, 8 bin adet çeşitli ebatlarda deterjan bidon kapağı, 17 bin 200 adet çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 2 adet elektronik kantar, 4 adet tam otomatik deterjan dolum makinesi, 4 adet 4 tonluk dolum tankı, 1 adet elektronik ambalaj etiketleme makinesi, 1 adet deterjan karma makinesi olmak üzere piyasa değeri 4 milyon TL olan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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