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Cupra Seat'ı yedi! Seat yakında tarih olacak!

Cupra Seat'ı yedi! Seat yakında tarih olacak!

Volkwagen Grubu'na ait şirketlerden olan İspanya merkezli Seat, alt markası Cupra'ya odaklanmak üzerine yeniden yapılandırıyor.

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Seat Başkanı Thomas Schäfer, Seat marka adının kullanılmaya devam edeceğini ancak Volkswagen Grubu içinde farklı bir rol üstleneceğini belirtti.

Schäfer, hem Seat hem de Cupra'ya yatırım yapmanın, özellikle Cupra'nın daha yüksek kazanç potansiyeline sahip olduğu düşünüldüğünde, mantıklı olmadığını açıkladı. Bu nedenle, Volkswagen Grubu, Cupra'nın büyümesine ve gelişmesine önemli yatırımlar yapacak.

Böylece İspanyol markanın adını, güncel ürün gamındaki modeller eskidikten sonra bir daha yeni otomobillerde görmeyeceğiz. Seat marka adı, mobilite çözümlerine odaklanmış modellerde kullanılacak.

Motor1.com'un haberine göre; Cupra, başlangıçta Seat'ın bir yan ürünüydü, ancak kendi başına bir marka haline geldi ve Cupra Formentor gibi özel modeller üretmeye başladı. 

Schäfer, bu değişiklikle ilgili hükümetle ilgili sorun olmadığını ve İspanyol müşterilerinin Cupra'ya olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

Ayrıca, Cupra'nın Avrupa'daki en hızlı büyüyen marka olduğunu belirtti ve bu stratejik değişikliğin uzun süredir planlandığını ve Cupra'nın başarısının kararın doğruluğunu pekiştirdiğini söyledi.

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