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Sinop'ta 2 cezaevi firarisi yakalandı!

Sinop'ta 2 cezaevi firarisi yakalandı!

SİNOP'un BOYABAT ilçesinde cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik ilçe merkezinde çalışma yürüttüğü belirtildi.

İki operasyonda 44 suçtan kaydı, 18 yıl 1 ay 29 gün infazı bulunan cezaevi firarisi ile 22 suçtan kaydı, 11 yıl 10 ay infazı bulunan bir başka cezaevi firarisinin yakalandığı, 2 şahsın tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşımızın yanındayız. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

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