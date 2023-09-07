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Sigara fiyatları sil baştan! 3 sigara grubuna daha zam geldi işte yeni fiyatlar

Sigara fiyatları sil baştan! 3 sigara grubuna daha zam geldi işte yeni fiyatlar

Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha.. BAT, T&T ve Imperial Tobacco gruplarının sigara markaları da zamlandı.

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Sigaraya yeni zamlar gelmeye devam ediyor. BAT, T&T ve Imperial Tobacco gruplarının sigara markaları da zamlandı.

BAT, T&T ve Imperial Tobacco gruplarının sigara markalarına zam geldi.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zamlandı.

BAT grubu sigaralarda Kent D Line 48 TL, Kent D Range 48 TL, Kent (Blue, Grey, White) 50 TL, Kent Slims ise 52 TL'ye yükseldi.

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