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Fatih Portakal ek MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdı

Fatih Portakal ek MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdı

Fatih Portakal, 6 Şubat depremleri gerekçesiyle getirilen ek MTV'yi ödemeyeceğini açıkladı. Portakal, 'salak değilim' açıklamasında bulundu.

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Hükümetin 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek MTV vergisi getirmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise dün sona erdi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ödemesine tepki gösteren isimlirden birisi de Fatih Portakal oldu.

Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.”

Paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken bazı kullanıcılar, Portakal'ı bekleyen tehlikeye dikkat çektiler.

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