BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
HABER /  DÜNYA

IŞİD'in işkence merkezi ortaya çıktı! İlk kez görüntülendi

IŞİD'in işkence merkezi ortaya çıktı! İlk kez görüntülendi

Terör örgütü IŞİD'in Halep'te bulunan "işkence merkezinin" görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

Terör örgütü IŞİD’in, tutsaklarına işkence ettiği merkezin içinden çekilen görüntüler ilk kez yayınlandı… Güvenlik kamerası görüntülerini ABD medyası yayınlarken, kan donduran görüntüler gündem oldu.

Daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerde gözleri ve elleri bağlı olan mahkumlar sopalarla dövülüyor. Halep’te IŞİD’in ele geçirdiği bir çocuk hastanesinde çekilen görüntülerde IŞİD militanlarının saatlerce mahkumlara işkence ettiği görülüyor. Bazı görüntülerde mahkumların ellerinin yukarıdan bağlı vaziyette olduğu ve tavana asıldıkları da görüldü.

İlk kez bu kadar detaylı görüntülendi

IŞİD militanları, mahkumların kafalarına siyah poşet geçirerek uzun koridorlarda yürümeye zorladı. CNN’de yayınlanan görüntülerde terör örgütünün iç yüzünün ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde ifşa olduğu da belirtildi.

İşkence merkezinde maskesiz dolaşan IŞİD’lilerin olduğuna dikkat çeken Uluslararası Adalet Komisyonu Direktörü Chris Engels, “Daha önce IŞİD’den kurtulanlar bize bu tür merkezlerden bahsetmişti. Fakat ilk kez buna gerçekten tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.

Engels, kamera kayıtlarında bir Fransız IŞİD militanının tespit edilebildiğini söyleyerek, IŞİD’lilere yönelik yargı sürecinin de başlayabileceğine dikkat çekti.

2014 yılında hastaneyi ele geçiren IŞİD burayı bir merkez haline getirmişti. IŞİD militanlarının farklı katlarda ve odalarda farklı yöntemlerle işkence yaptıkları da açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre IŞD’in Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin ile 7 bin militanı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigara fiyatları sil baştan! 3 sigara grubuna daha zam geldi işte yeni fiyatlar
Sigara fiyatları sil baştan! 3 sigara grubuna daha zam geldi işte yeni fiyatlar
Sinop'ta 2 cezaevi firarisi yakalandı!
Sinop'ta 2 cezaevi firarisi yakalandı!
Mevsim geçişlerinde hastalıkların temel sebebi beslenme! "Metabolizmanız bağışıklığınızı etkiler"
Mevsim geçişlerinde hastalıkların temel sebebi beslenme! "Metabolizmanız bağışıklığınızı etkiler"
Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu
Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu
Cupra Seat'ı yedi! Seat yakında tarih olacak!
Cupra Seat'ı yedi! Seat yakında tarih olacak!
Valilik yazılı açıklama ile duyurdu! 6 gün boyunca yasak
Valilik yazılı açıklama ile duyurdu! 6 gün boyunca yasak
Geçen yıl hem müze sayısı hem de ziyaretçi sayısı arttı!
Geçen yıl hem müze sayısı hem de ziyaretçi sayısı arttı!
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinden sahte deterjan vurgunu! 64 ton sahte deterjan ele geçirildi
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinden sahte deterjan vurgunu! 64 ton sahte deterjan ele geçirildi
Mersin'de tefecilik operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı!
Mersin'de tefecilik operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı!
Gabon'da darbecilerin alıkoyduğu Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı
Gabon'da darbecilerin alıkoyduğu Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı
Dünya Şampiyonası'nda yer alacak kadın ve serbest milli güreşçiler belli oldu
Dünya Şampiyonası'nda yer alacak kadın ve serbest milli güreşçiler belli oldu
İnsanlık ölmedi deriten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı
İnsanlık ölmedi deriten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı