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Sivaslı vatandaştan alkışlanacak hareket!

Sivaslı vatandaştan alkışlanacak hareket!

Sivas’ta bir vatandaş yolda yürürken bulduğu parayı Zabıta ekiplerine teslim etti. Vatandaşın duyarlı davranışı takdir topladı.

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde çiftçilik yapan Soner Polat isimli çiftçi, yolda yürüdüğü esnada yerde para olduğunu gördü. Parayı alarak Suşehri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne giden Polat, parayı Zabıta Amirine teslim etti.

Tutanakla teslim alınan 900 TL’nin sahibini bulmak için ilçede anons yapıldı. Zabıta Amiri Ferhat Yeğin, Sivas Caddesi üzerinde bulduğu parayı teslim eden Soner Polat’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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