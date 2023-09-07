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İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ziyafeti

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ziyafeti

“Gençlik” temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, altıncı gününde de ziyaretçilerini ünlü sanatçılarla buluşturdu.

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Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, konserler, gösteriler ve birbirinden renkli etkinlikleri ile devam ediyor. Çim Konserleri Sahnesi’nin son konuğu, özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip Yüzyüzeyken Konuşuruz oldu. Yüzyüzeyken Konuşuruz, konserinde “Benimle Kayboldun”, “Dinle Beni Bi” gibi sevilen parçalarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Çim Konserleri Sahnesi’nde; 7 Eylül’de Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

Rock&More Sahnesi

Yerli bağımsız sahnenin en sevilen topluluklarından Mavi Gri ise Rock&More Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu. Mavi Gri, “Dünyanın En Güzel Kızı” gibi sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte söyledi.
Kültürpark 3 No’lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi 7 Eylül’de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül’de Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

Mogambo’da Fatih Erkoç sahnedeydi

Mogambo Geceleri’nde de sahnede ünlü müzisyen Fatih Erkoç vardı. Erkoç, “Ellerim Bomboş”, “Oynatmaya Az Kaldı”, “Elveda Tatlım” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Mogambo’da Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

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