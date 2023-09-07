Durdurulan şahıs üzerinden çıkarttıkları ile şaşkına çevirdi! 101 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir kişinin üzerini araması ile Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de durdurulan şahsın üstünde arama yaptı.

Yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 101 tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs hakkında işlem başlatıldı.