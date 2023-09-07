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İstanbul' daki yağmurlar susuzluğa çare olacak mı? İşte barajlardaki son durum

İstanbul' daki yağmurlar susuzluğa çare olacak mı? İşte barajlardaki son durum

Tüm yurtta etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. Can ve mal kaybına yol açan yağışlar barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi.

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İstanbul ’da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan, aşırı yağışlar barajlardaki doluluk oranını ise olumlu yönde etkiledi. Aylardır azalmaya devam eden İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artışa geçerek bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Yağışlardan önce doluluk oranı 27.88 olarak ölçülmüştü.  

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti. İstanbul’da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstannbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi. Yağışlardan önce yüzde 27.88 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Böylece aylardır barajlardaki su seviyesi ilk defa artış yaşanmış oldu.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi. İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti. 

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti. İstanbul’da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstannbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi. Yağışlardan önce yüzde 27.88 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Böylece aylardır barajlardaki su seviyesi ilk defa artış yaşanmış oldu.

 

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