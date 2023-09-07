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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı: 1 ölü!

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı: 1 ölü!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sünnet düğününden ayrıldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada kendisine araç çarpan an 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; toplu sünnet düğününde erkekliğe ilk adımını atan Yusuf Harktı (9), törenin ardından kapıya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Harktı, kendisini fark edemeyen aracın çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan Harktı’yı gören bir taksi şoförü, kendi imkanları ile en yakın özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Harktı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Yusuf Harktı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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