Bilecik'te kurtuluş şenlikleri Ceylan Ertem konseriyle son buldu

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu şenlikleri, Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen konserle sona erdi.

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Cumhuriyet meydanı, şehitlik ve Şeyh Edebali Türbesi alanında düzenlenen kurtuluş şenlikleri, Bilecik Belediyesi tarafından konuk edilen Şarkıcı Ceylan Ertem ve ekibinin konseriyle son buldu.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen konsere Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle çok sayıda Bilecikli katıldı.

Konserde Bileciklilere hitap eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak, "Bu anlamlı günde bizlerle olan Ceylan Ertem ve ekibine teşekkür ediyorum. Harika bir gençlik görüyorum burada. Bugün bizim kurtuluşumuzun 101'üncü yıldönümü. Bu tarih bizim için çok önemli. Bundan bir buçuk ay sonra da Cumhuriyetle birlikte 100'üncü yılımızı kutlayacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, konuşması sonrasında Ceylan Ertem’e çiçek ve Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye etti.