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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç can verdi! Aramalar sonucunda gencin cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç can verdi! Aramalar sonucunda gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 27 yaşındaki genç akıntıya kapılıp kayıp oldu. Gencin cesedi 3 gün sonra bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Salı günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşandı. 27 yaşındaki Enver Keskinbıçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalında akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan şahsı bulmaları için ekiplere haber verildi. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleriyle dalgıç polisler, cesedi olayın yaşandığı yerden 23 kilometre uzaklıktaki Köseköy kırsal Mahallesi yakınlarında buldu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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