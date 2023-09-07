Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim tartışması! Eğitim bakanı da savundu!

Belçika'da Valonya-Brüksel Federasyonu'nun Eğitim Bakanı Caroline Desir, Fransızca konuşulan ilkokul ve ortaokullarda başlatılması planlanan cinsellik eğitiminin çocukları korumayı amaçladığını savundu.

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Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu'nun ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda başlatmayı planladığı, EVRAS kısaltmasıyla adlandırılan cinsellik eğitimi, ülkedeki Müslüman kuruluşlar ve muhafazakar Hristiyanların tepkisine yol açtı.

Bu tepkilere cevap veren Bakan Desir, Belçika kamu yayın kuruluşu RTBF'ye yaptığı açıklamada, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda bugün oylanacak karar tasarısının aileleri endişelendirdiğini gördüklerini, niyetlerinin iyi olduğunu söyledi.

Desir, "Biz cinsel eğilimleri veya cinsel kimlikleri savunmayacağız. Cinsel uygulamalar hakkında dersler vermeyeceğiz. Bu konularda ailelerin endişelendirilmesi kabul edilemez." dedi.

Çocukları ve gençleri korumayı amaçladıklarını belirten Desir, çocuklara başkalarına ve kendilerine saygılı olmayı öğretmek istediklerini söyledi.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, "Bu karar bize göre aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine, öğrencilerin ve ailelerinin çıkarlarına ters düşmektedir. EVRAS programı, uygulanma şekli ve genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Programın, ebeveyn ve öğretmenlerin meşru kaygılarını görmezden geldiğinin altı çizilerek, "EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz. Demokratik bir toplumda bu anayasal ve temel hakların korunması elzemdir." ifadeleri kullanılmıştı.

İmzacı kuruluşların çocuklarla açık ve saygılı bir iletişim kurulmasını desteklediği ancak ailelerin çocukları için en uygun eğitimi seçme hakkını savunduğu vurgulanmıştı.

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.